Байден назвал США единственно возможным мировым лидером

Американский президент Байден: только США смогут вести за собой мир

Только США смогут выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие страны. Об этом на национальном съезде Демократической партии в Чикаго заявил американский лидер Джо Байден, его процитировал телеканал CBS News .

«И это не шутка, я говорю буквально: кто может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки?» — отметил он.

Американский лидер выразил мнение, что США «продолжают побеждать», и это идет на пользу не только самой стране, но и всему остальному миру.

Байден добавил, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп ошибочно заявил, что государство якобы терпит провал. По мнению лидера США, миллиардер является неудачником и по этой причине делает такие странные высказывания.

Ранее Байден сильно опоздал на съезд демократов в Чикаго. Американский лидер вышел к сторонникам на полчаса позже запланированного времени. Перед выступлением глава государства, отказавшийся от участия в предвыборной гонке, вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.