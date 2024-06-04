Байден предрек падение Польши в случае победы России

Президент США Джо Байден поделился своими опасениями на случай поражения Украины. В интервью изданию Time он заявил, что победа России обернется падением для Польши.

По словам главы Белого дома, некоторые страны Запада постоянно недооценивают возможные последствия в случае поражения Украины. Байден считает, что после Украины Россия начнет угрожать остальным соседям.

«Если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, вы увидите, как исчезнет Польша», — предостерег он.

На вопрос, как должен выглядеть мир на Украине, Байден заявил о недопустимости российской победы. США поддерживают страны независимо от их членства в НАТО, но сам альянс ждут серьезные последствия, если он не будет помогать киевскому режиму.

На интервью с журналистами Time американский лидер принес текст выступления российского коллеги Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Джо Байден посоветовал прочитать этот текст.