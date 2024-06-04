Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе

Байден принес на интервью Time текст речи Путина от 21 февраля 2022 года

Президент США Джо Байден принес на интервью с журналистами издания Time текст выступления российского коллеги Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Американский лидер посоветовал им прочитать этот текст.

«Вот, кстати, если вы не читали, то стоит (достал копию речи Путина от 21 февраля 2022 года — прим. ред.). Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», — сказал Байден.

По словам главы Белого дома, российский президент якобы стремится «восстановить Советский Союз». Именно это, как отметил Байден, стало «последствием успеха России на Украине».

«Он (Путин — прим. ред.) хотел вернуться в те дни, когда существовал НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша и все остальные», — добавил американский президент.

Ранее Байден заявил, что Украина после завершения конфликта с Россией может остаться без членства в НАТО. При этом США будут и дальше помогать ей оружием.