Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа
Politico: Байден призвал власти Ирана прекратить строить заговоры против Трампа
Действующий президент США Джо Байден призвал иранское правительство отказаться от заговоров против кандидата на пост главы государства Дональда Трампа и любых бывших американских чиновников. Об этом сообщило издание Politico.
Байден подчеркнул, что Штаты сочтут актом войны любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента.
«Президент направил соответствующие сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана. Он предупредил их о недопустимости заговоров против Трампа и бывших американских чиновников», — отметили журналисты.
По информации источника, для Ирана мишенью якобы стали экс-спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший государственный секретарь Майк Помпео.
Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Пентагона военные самолеты для личного передвижения из-за страха перед Ираном.