Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа

Действующий президент США Джо Байден призвал иранское правительство отказаться от заговоров против кандидата на пост главы государства Дональда Трампа и любых бывших американских чиновников. Об этом сообщило издание Politico .

Байден подчеркнул, что Штаты сочтут актом войны любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента.

«Президент направил соответствующие сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана. Он предупредил их о недопустимости заговоров против Трампа и бывших американских чиновников», — отметили журналисты.

По информации источника, для Ирана мишенью якобы стали экс-спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший государственный секретарь Майк Помпео.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Пентагона военные самолеты для личного передвижения из-за страха перед Ираном.