Байден пообещал мирно покинуть пост президента

«Я заверил Трампа, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти», — отметил он.

Байден заявил, что не сомневается в честности избирательной системы США. Он подчеркнул, что уважает выбор американцев, который они сделали в ходе голосования.

Американский лидер также обратился к своей соратнице по Демократической партии Камале Харрис, отметив, что она «должна гордиться» проведенной кампанией. Также он призвал своих сторонников не сдаваться, отметив, что для него это был исторический президентский срок.

Выборы президента прошли в США 5 ноября. Трамп в ходе прошедшего голосования набрал 277 голосов выборщиков