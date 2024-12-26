Байден поедет в Ватикан искать «утешения» у папы римского

NYT: Байден отправится в Ватикан для встречи с папой римским

Президент США Джо Байден поедет в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Этот визит политик задумал ради собственного «утешения», сообщила газета The New York Times .

«Байден также едет в Святой Престол, чтобы искать утешения и „облегчения“, поскольку он покидает мировую сцену», — уточнило издание.

По словам журналистов, президент США в конце своего срока склонен к размышлениям.

The Washington Post 24 декабря заявила, что Байден в качестве «прощального удара» рассматривает возможность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что папа римский отказался посетить открытие собора Парижской Богоматери из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон не пресек глумление над христианами в рамках летних Олимпийских игр в Париже.