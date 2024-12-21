Федеральное правительство США приостановило работу

Правительство США приостановило работу, так как сенат не успел принять бюджет

Федеральное правительство США ушло на формальный шатдаун, поскольку сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона принять проект временного бюджета страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляцию вел телеканал C-Span .

Шатдаун останется формальным, поскольку у правительства сейчас выходные дни. Если сенат не примет законопроект, то федеральные органы США власти приостановят работу уже де-факто.

Ранее избранный президент Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии значительно увеличить уровень государственного долга или устранить его. Нынешняя администрация Белого дома связала как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.

Осенью 2023 года конгресс и Белый дом также не смогли согласовать долгосрочный бюджет.