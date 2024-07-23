Байден передал судьбу Украины в руки госсекретаря и главы Минфина

Президент США Джо Байден делегировал полномочия по оказанию помощи Украине министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену. Меморандум за подписью главы Белого дома разместили на официальном сайте .

Согласно документу, Байден передал Блинкену и Йеллен часть функций по оказанию помощи Украине, в том числе положение о конфискации российских активов.

«Делегирование полномочий в этом меморандуме применяется к любым положениям любых будущих государственных законов, которые совпадают или по существу совпадают с положениями, упомянутыми в этом меморандуме», — говорится в документе.

Ранее журналисты потребовали от Белого дома доказательств, что Байден жив. Подозрения вызвал тот факт, что президент отказался от предвыборной гонки в письменном виде и с тех пор не показывался на камеры.