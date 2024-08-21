Байден перед уходом одобрил засекреченную ядерную стратегию

NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР

Фото: РИА «Новости»

Американский президент Джо Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США, но пока не говорил об этом. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной „Руководство по ядерному размещению“, которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», — написали журналисты.

В издании отметили, что документ засекречен. Его даже нет в цифровом виде, только в печатном. Доступ к нему имеет небольшое число военных Пентагона и чиновников из области национальной безопасности страны.

Ранее Байден заявил, что только Америка сможет выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие государства. Он выразил мнение, что США якобы «продолжают побеждать» и это положительно сказывается на всем мире.

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