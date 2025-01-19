Байден отменил столетний приговор активиста за права чернокожих

Покидающий пост президента США Джо Байден подписал указ об отмене приговоров и помиловании пяти осужденных. Среди них оказался умерший в 1940 году активист Всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения Маркус Гарви, сообщила пресс-служба Белого дома.

Маркуса Гарви осудили на пять лет за мошенничество с почтовыми отправлениями в 1923 году. В США он известен тем, что создал первую судоходную линию для международных путешествий, где работали только чернокожие.

Мартин Лютер Кинг называл активиста первым чернокожим в истории США, который возглавил массовое движение за права и свободы цветного населения.

Среди других попавших под отмену приговоров оказался оказался осужденный на 17 лет за наркопреступление активист Дэррил Чемберс. Он выступал за отмену продажи огнестрельного оружия в США, а сейчас занимает пост руководителя Центра структурного равенства и получает докторскую степень в области социологии и уголовного права.

Избавились от уголовного прошлого отбывший двухлетний срок защитник интересов мигрантов Рави Рагби, отсидевший 10 лет первый чернокожий спикер палаты представителей штата Вирджиния Дон Скотт и основательница некоммерческого фонда помощи женщинам Кемба Прадия, которая провела в тюрьме более 20 лет.

Кроме отмены приговоров для исправившихся осужденных, ставших активистами, Байден смягчил наказание еще для двух осужденных, которые до сих пор находятся в тюрьме. Речь идет о Робине Пиплзе, приговоренном к 111 годам, и отсидевшей 31 год Мишель Уэст. Они выйдут на свободу 18 февраля 2025 года.

В начале января двое заключенных — Шеннон Агофски и Лен Дэвис, — которым Байден заменил смертную казнь на пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение, обратились в федеральный суд с просьбой оставить для них старое наказание. Они пояснили, что рассчитывают на обжалование первого приговора, так как не признали свою вину.