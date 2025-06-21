Байден начал работать над таинственным проектом в Вашингтоне
NYP: Байден каждый день приезжает Вашингтон для работы над неизвестным проектом
Экс-президент США Джо Байден каждый день ездит в Вашингтон, чтобы работать во временном офисе над неизвестным проектом. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета New York Post.
По ее данным, несколько бывших сотрудников Белого дома задаются вопросом, чем именно Байден занимается в своем временном офисе. Источники издания рассказали, что американский экс-лидер проводит встречи и созванивается с членами конгресса США и другими лидерами Демократической партии.
Также собеседники газеты не исключили, что Байден работает над книгой или собирается открыть библиотеку.
Ранее с критикой администрации Байдена выступил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что предыдущее руководство США переводило Украине большие транши и не пыталось договориться с Россией. По его мнению, при Байдене Белый дом вообще не занимался дипломатическими вопросами.