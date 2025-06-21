Байден начал работать над таинственным проектом в Вашингтоне

NYP: Байден каждый день приезжает Вашингтон для работы над неизвестным проектом

Экс-президент США Джо Байден каждый день ездит в Вашингтон, чтобы работать во временном офисе над неизвестным проектом. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета New York Post .

По ее данным, несколько бывших сотрудников Белого дома задаются вопросом, чем именно Байден занимается в своем временном офисе. Источники издания рассказали, что американский экс-лидер проводит встречи и созванивается с членами конгресса США и другими лидерами Демократической партии.

Также собеседники газеты не исключили, что Байден работает над книгой или собирается открыть библиотеку.

Ранее с критикой администрации Байдена выступил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что предыдущее руководство США переводило Украине большие транши и не пыталось договориться с Россией. По его мнению, при Байдене Белый дом вообще не занимался дипломатическими вопросами.