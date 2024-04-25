«Пауза». Байден попал в нелепую ситуацию с телесуфлером | 360°

Мир 25 апреля 2024, 01:30 «Пауза». Байден попал в нелепую ситуацию с телесуфлером Президент США Байден прочитал с телесуфлера во время своей речи лишнее слово

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Президент США Джо Байден прочитал техническую подсказку с телесуфлера во время выступления на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне. Издание The Hill вело трансляцию выступления на YouTube-канале.

«Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза», — сказал он.

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После этого присутствующие в зале вместе с американским лидером стали скандировать его предвыборный слоган: «Еще четыре года».

Действующий президент США также успел обвинить своего главного соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что он смотрит на членов профсоюза свысока.

Байден не первый раз попадает в нелепую ситуацию. Так, во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне, он перепутал слова в своей речи, что вызвало волну шуток среди американцев.