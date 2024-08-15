«Стану блогером». Байден пошутил о планах на пенсию

Президент США Джо Байден в шутку предположил что может стать блогером, когда уйдет из политики. Его слова привело РИА «Новости» .

«В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу новую работу», — сказал он на встрече с блогерами.

Президент США ранее отказался участвовать в борьбе за пост. Его полномочия истекут, когда присягу примет новый американский лидер. Это произойдет 20 января 2025 года.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп во время разговора с американским бизнесменом Илоном Маском указал на плохой самочувствие нынешнего главы государства.

По его словам, сейчас Байден близок к стадии овоща. Такие выводы Трамп сделал после просмотра фотографий главы Белого дома с отдыха на пляже.