Бывший президент США Джо Байден совершил унизительную ошибку на конференции в Вашингтоне и назвал страну, которой служил более пятидесяти лет, «Соединенными Штатами Америгадит». Об этом сообщила газета The New York Post .

Во время эмоциональных высказываний политик объединил слова «Америка» и английское выражение got it (поняли). Оговорку Байден допустил при критике администрации действующего президента США Дональда Трампа.

«Пока мы сохраняем веру, хоть немного надежды, встаем и помним, кто мы такие — мы Соединенные Штаты Америгадит. Вот кто мы!» — произнес он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посмеялась над промахом Байдена после его попытки уколоть Трампа. Вместо этого он случайно раскритиковал европейские монархии.