Байден назвал политическую обстановку в США худшей на его памяти
Бывший президент США Джо Байден назвал текущую политическую ситуацию в стране самой напряженной за последние 50 лет его политической карьеры. Такое заявление он сделал во время получения награды института Эдварда Кеннеди за достижения, сообщило РИА «Новости».
«За все 50 лет на выборных должностях это худшее, что я видел», — сказал Байден.
Политик впервые выступил после лучевой терапии рака простаты. Байден подчеркнул, что свобода в США основывается на понимании границ президентской власти. По его мнению, для эффективной демократии необходим работающий конгресс, независимая судебная система и свободная пресса.
Политик добавил, что Соединенные Штаты — в бездне. Но есть и те, кто противостоит «хулиганам».
В прошлом году бывший президент США сначала планировал баллотироваться на второй срок, но после неудачных дебатов с Дональдом Трампом решил выйти из гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая в итоге проиграла выборы. Юридически Байден, в отличие от Трампа, имеет право претендовать на пост президента в 2028 году, так как отработал только один срок.
Экс-глава Белого дома впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии рака во второй половине октября. Политик пришел на вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайн.