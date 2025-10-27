Байден назвал политическую обстановку в США худшей на его памяти

Бывший президент США Джо Байден назвал текущую политическую ситуацию в стране самой напряженной за последние 50 лет его политической карьеры. Такое заявление он сделал во время получения награды института Эдварда Кеннеди за достижения, сообщило РИА «Новости» .

«За все 50 лет на выборных должностях это худшее, что я видел», — сказал Байден.

Политик впервые выступил после лучевой терапии рака простаты. Байден подчеркнул, что свобода в США основывается на понимании границ президентской власти. По его мнению, для эффективной демократии необходим работающий конгресс, независимая судебная система и свободная пресса.

Политик добавил, что Соединенные Штаты — в бездне. Но есть и те, кто противостоит «хулиганам».

В прошлом году бывший президент США сначала планировал баллотироваться на второй срок, но после неудачных дебатов с Дональдом Трампом решил выйти из гонки. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая в итоге проиграла выборы. Юридически Байден, в отличие от Трампа, имеет право претендовать на пост президента в 2028 году, так как отработал только один срок.

Экс-глава Белого дома впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии рака во второй половине октября. Политик пришел на вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайн.