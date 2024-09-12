Байден надел кепку с надписью «Трамп»

Samuel Corum
Фото: Samuel Corum/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время посещения пожарной станции в годовщину терактов 11 сентября примерил кепку с надписью, агитирующей голосовать за Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс объяснил это желанием Байдена показать, что стране необходимо вернуться к единству, которое было в обществе после атаки террористов. По его словам, президент США дал свой головной убор стороннику Трампа, а тот предложил ему свой.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке в пользу вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев после этого не перестал отпускать едкие замечания в адрес нынешнего главы Белого дома. Например, выступая перед сторонниками в Пенсильвании, Трамп заявил, что поддержание отношений с Россией было бы умным решением, но IQ Байдена опустился до нуля.

Политик также представил свою версию причины, по которой действующий президент США отказался идти на второй срок.

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