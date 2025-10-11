Байден начал курс лучевой терапии и не может вернуться к обычной жизни

Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения агрессивной формы рака предстательной железы, сообщила газета The Washington Post . К обычной жизни вернуться он не может из-за постоянного давления.

С момента ухода с поста президента Байден с трудом приспосабливается к размеренному ритму и по-прежнему злится на соратников, которые заставили его выйти из предвыборной гонки. С небольшой командой экс-президент обсуждает, как реагировать на нападки нынешнего главы государства Дональда Трампа.

«Книги, в которых подробно описывается, как помощники Байдена пытались скрыть его уязвимость в последний год президентства, дополняют картину упадка, омрачившего жизнь Джо после ухода из Белого дома», — отметили авторы материала.

Самый резкий выпад против Байдена прозвучал от бывшего вице-президента Камалы Харрис. В прошлом месяце опубликовали отрывок из ее книги, в которой она назвала безрассудством решение Байдена баллотироваться на второй срок.

Бывшая помощница экс-президента Тара Рид заявила, что отношения Байдена и Харрис всегда были далеки от идеальных. Харрис нужна была Байдену для политического образа чернокожей женщины.