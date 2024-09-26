Байден на выступлении в Нью-Йорке забыл, в каком городе находится

Президент США Джо Байден вновь заставил американцев усомниться в своей дееспособности. На мероприятии в Нью-Йорке он заявил, что находится в Вашингтоне, сообщила газета New York Post .

Встреча с лидерами стран Запада, приехавшими на Генассамблею ООН, прошла в отеле InterContinental New York Barclay в Мидтауне на Манхэттене. Несмотря на близость знаменитого здания Крайслер — до него всего пять минут ходьбы — Байден подумал, что находится в столице.

«Спасибо, спасибо, спасибо. Добро пожаловать в Вашингтон», — сказал он.

Политик продолжил речь, не сбиваясь. Это, по словам журналистов, подтвердило, что он не заметил ошибки.

В первый день Генассамблеи ООН Байден объявил, что в качестве американского президента выступит на заседании в четвертый и последний раз. Он пошутил, что выглядит на 40 лет вместо 81 года.