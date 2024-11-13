Байден и Трамп встретились в Белом доме
CNN: Байден заверил Трампа, что передача полномочий пройдет гладко
Уходящий американский лидер Джо Байден заверил своего сменщика Дональда Трампа, что передача полномочий президента пройдет гладко. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Настроен на гладкую передачу полномочий, как говорилось. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши запросы», — сказал нынешний глава государства, принимая Трампа в Белом доме.
Политики обсудили вопросы приема-передачи дел в связи со сменой власти в стране.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Выборы президента, на которых победил республиканец, состоялись 5 ноября.
Ранее издание Valeurs Actuelles сообщило, что избранный президент США намерен переложить все расходы, связанные с восстановлением Украины, на Евросоюз. Авторы материала также отметили, что правительство Штатов за время конфликта хорошо заработало на производстве оружия.