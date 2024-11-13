Байден и Трамп встретились в Белом доме

Уходящий американский лидер Джо Байден заверил своего сменщика Дональда Трампа, что передача полномочий президента пройдет гладко. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Настроен на гладкую передачу полномочий, как говорилось. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши запросы», — сказал нынешний глава государства, принимая Трампа в Белом доме.

Политики обсудили вопросы приема-передачи дел в связи со сменой власти в стране.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Выборы президента, на которых победил республиканец, состоялись 5 ноября.

Ранее издание Valeurs Actuelles сообщило, что избранный президент США намерен переложить все расходы, связанные с восстановлением Украины, на Евросоюз. Авторы материала также отметили, что правительство Штатов за время конфликта хорошо заработало на производстве оружия.