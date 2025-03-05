«Багаж не вернули». Сотни человек не смогли вылететь из Кубы в Москву

Почти 400 человек не могут вылететь из курортного города Варадеро на Кубе в Москву из-за задержки рейса. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Прокуратура взяла на контроль задержку рейса Варадеро — Москва.

По предварительным данным, 5 марта 2025 года по техническим причинам задержан вылет самолета из Кубы в Москву», — уточнили в ведомстве.

Резервный борт 394 пассажира ожидают в гостинице. Один из пассажиров рассказал 360.ru, что рейс отменили еще 4 марта.

«Мы размещены в отелях по всему Варадеро. Обещают вылет сегодня в 18:10. Во сколько нас заберут автобусы, не знаем. Номера освободить нужно в 12:00. Багаж не возвращали.

У кого что было для ручной клади, то и осталось», — сообщил собеседник 360.ru.

В конце февраля аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде. Несколько рейсов задержали более чем на два часа.