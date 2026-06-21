«Азнефть» остановила работу поврежденного трубопровода в Каспийском море

Оперативный штаб создали в Азербайджане после утечки из морского нефтепровода

Нефтяное пятно в Каспийском море в районе пляжа азербайджанского поселка Дюбенди появилось из поврежденного подводного трубопровода компании «Азнефть». Об этом сообщило издание Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Там пояснили, что «Азнефть» немедленно прекратила прокачку нефти по трубопроводу и собрала оперативный штаб для выяснения причин выброса.

Группа водолазов после осмотра выявила механические повреждения на одной из труб. По предварительным данным, причиной стал неаккуратно сброшенный якорь.

На место направились ремонтно-восстановительные службы. Также компания «Азнефть» приступила к очистке акватории и побережья от остатков нефти.

В конце марта более тысячи литров мазута утекли в Японское море в порту Сэндай с патрульного судна службы безопасности. По данным телеканала NHK, масляное пятно распространилось по акватории на площади в 2,7 километра.