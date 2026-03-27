Огромное пятно мазута растеклось у японского патрульного судна

NHK: в порту Сэндай с судна службы безопасности вытекла тысяча литров мазута

Утечка более тысячи литров мазута произошла на патрульном судне службы безопасности на море в японском порту Сэндай, сообщил телеканал NHK .

К утру 27 марта специалисты остановили течь, но вокруг судна уже разошлось крупное нефтяное пятно.

По данным телеканала, рыбаки заметили загрязнение еще два дня назад. За это время диаметр мазутного пятна достиг 2,7 километра.

На месте продолжили работы по сбору нефтепродуктов. Подробностей о причинах произошедшего и последствиях для экологии очевидцы не привели.

Ранее у берегов Омана безэкипажным катером атаковали танкер MKD VYOM, на борту которого находилось более 59 тысяч тонн нефти. Пятно разлившегося мазута заметили у берегов Шри-Ланки, загрязнение достигло пляжа Хиккадува.