«Азимут» выплатил компенсации 72 пассажирам после пожара при посадке в Анталье
Исков от пассажиров самолета компании «Азимут», следовавшего из Сочи в Анталью, не поступало. Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика.
«На сегодняшний день выплаты произведены 72 пассажирам, соответствующие заявления рассмотрены в самые короткие сроки, неотработанных заявлений нет», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, компания пытается установить контакт с пассажирами, которые еще не обратились с просьбой о получении средств.
Турецкий телеканал Oda TV ранее заявил, что против пилотов самолета перевозчика «Азимут», после посадки которого в Анталье вспыхнул пожар, подали иск не менее шести человек.
Они обвинили летчиков в умышленной аварии, чтобы получить от страховой компании компенсацию.
Борт SSJ-100 загорелся во время посадки в Турции, после чего пассажиров эвакуировали.