Дмитриев: визги западных СМИ о визите Уиткоффа говорят о прогрессе по Украине

Большой интерес западных СМИ к встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом показал, что процесс урегулирования движется в верном направлении. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, участник переговоров Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Визги все громче. Это прогресс», — заявил он.

Встреча прошла в ночь на 3 декабря в Кремле и заняла пять часов. Сразу после переговоров Дмитриев назвал их продуктивными.

Мировые СМИ по-разному отреагировали на визит американской делегации в Москву. Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер предупредил, что США прекратят финансовую поддержку Украины, поэтому ей придется рассчитывать на собственные силы и ресурсы Евросоюза. Журналист Euronews Алекс Рафоглу отметил, что гости изменили первоначальный маршрут и отправились из России в США, а не Бельгию.