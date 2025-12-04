«Все рухнет». Украину предупредили о последствиях встречи Путина с Уиткоффом

Соединенные Штаты больше не желают финансировать Украину. С таким посылом спецпосланник США Стив Уиткофф летал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил работающий в Киеве корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.

На вопрос, какие проблемы ждут Украину после встречи Уиткоффа и Путина, Ваннер заявил, что они коснутся прежде всего прекращения финансирования со стороны США.

«Бюджет Украины на будущий год совсем не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов, и европейцам придется собрать эти деньги», — сказал журналист.

По его словам, на переговорах с Путиным американцы четко дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы. Кроме того, если всю сумму не соберут, как предположил Ваннер, то украинское правительство столкнется с настоящим коллапсом и в стране «все рухнет».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получила 350 миллиардов долларов в рамках оказываемой ей американской помощи. Глава Белого дома раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот «раздавал деньги, как конфеты».