Азербайджанцев назвали древнейшим народом России

Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил, что азербайджанцы составляют значительную часть населения Дербента и являются древним коренным народом России. Об этом он сказал в интервью Minval.
По его словам, Дербент является самым древним городом России. Свои высказывания политик аргументировал информацией из «Википедии» и других открытых источников.
Он добавил, что в последнее время в России стали звучать призывы, чтобы азербайджанцы «уезжали в свой Азербайджан».
«Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?» — задался вопросом бывший министр МИД.
В последние месяцы наблюдается обострение конфликта между Россией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «не соглашаться на оккупацию».
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