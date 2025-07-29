Азербайджанцев назвали древнейшим народом России

Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил, что азербайджанцы составляют значительную часть населения Дербента и являются древним коренным народом России. Об этом он сказал в интервью Minval.

По его словам, Дербент является самым древним городом России. Свои высказывания политик аргументировал информацией из «Википедии» и других открытых источников.

Он добавил, что в последнее время в России стали звучать призывы, чтобы азербайджанцы «уезжали в свой Азербайджан».

«Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?» — задался вопросом бывший министр МИД.

В последние месяцы наблюдается обострение конфликта между Россией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «не соглашаться на оккупацию».