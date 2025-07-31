Памятник Айвазовскому снесли в Карабахе. Где-то мы это уже видели

Памятник Айвазовскому снесли в Карабахе

Фото: РИА «Новости»

Памятник художнику Ивану Айвазовскому снесли в день его рождения в Ханкенди (бывший Степанакерт). Об этом со ссылкой на заявление Агентства по развитию туризма и культуры Карабаха сообщил РЕН ТВ.

Памятник установили в декабре 2021 года в рамках проекта «Аллея российской славы».

Инициативу реализовывали совместно Министерство образования, науки, культуры и спорта Нагорно-Карабахской Республики, Русская община НКР и российский миротворческий контингент.

Демонтировать статую решили, потому что в 2023 году «армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родину».

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