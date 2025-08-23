Азербайджанские СМИ осудили внесение Сергея Маркова в список иноагентов

Некоторые азербайджанские СМИ резко отреагировали на включение российского политолога Сергея Маркова* в реестр иноагентов. Одним из первых с критикой такого решения Минюста России выступило издание Minval .

Автор публикации в Minval заявил, что Марков якобы «стал мишенью для тех, кто боится правды об Азербайджане». Издание назвало решение по политологу показательным для состояния российской политической системы.

В материале говорится, что история с объявлением Маркова* иноагентом говорит не о нем самом, а о деградации тех, кто в России строит карьеру на «дешевом патриотизме».

Телеканал «Баку ТВ» также отреагировал на решение Минюста России. Здесь заявили, что Марков* даже в условиях кризиса в отношениях между Азербайджаном и Россией открыто демонстрировал поддержку двусторонних связей, исходя из атмосферы союзничества и доверия.

По версии телеканала, именно за такую позицию политолог подвергался резкой критике со стороны военкоров, которые и инициировали кампанию против него.

Министерство юстиции России признало Маркова* иностранным агентом 22 августа. На это отреагировали и в Госдуме.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.