В Госдуме словом из трех букв ответили на новый статус иноагента Маркова

Российские власти признали иностранным агентом политолога Сергея Маркова*. На это решение в своем Telegram-канале отреагировал депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

Парламентарий ограничился коротким комментарием из трех букв — «Упс». К записи он прикрепил фрагмент недавнего выступления Маркова* на медиафоруме в Азербайджане.

На этом отрывке политолог перед прессой рассыпался в комплиментах азербайджанскому президенту Алиеву. Марков* заявил, что тот «блестящий интеллектуал» и «один из самых опытных лидеров современного мира».

Эту позицию раскритиковали многие российские военкоры. Сам форум проходил на фоне некоторого обострения отношений между Москвой и Баку.

Сергей Марков* — частый гость популярных общественно-политических шоу. Он появлялся на федеральных телеканалах и радиостанциях. На выборах 2012 года политолог был доверенным лицом Владимира Путина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.