Азербайджанские СМИ из мести неправильно назвали российские города

Азербайджанское Minval Politika стало называть Калининград Кенигсбергом, а Оренбург — Орынбором, после того как информационное агентство ТАСС в своем материале использовало топоним Степанакерт вместо Ханкенди. Материалы с неправильными названиями опубликовали в Telegram-канале издания.

«Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы», «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кенигсберг», — гласят заголовки публикаций.

При этом в скобках Minval Politika указало, что нынешнее название города — Калининград. В издании отметили, что редакция будет использовать исторические топонимы, пока в России не усвоят, что «никакого Степанакерта и Нагорного Карабаха не существует».

Азербайджанский МИД накануне потребовал извинений от ТАСС. Поводом для возмущения стала заметка, в которой шла речь о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому, установленному в Нагорном Карабахе в 2021 году. В то время существовала Нагорно-Карабахская Республика.