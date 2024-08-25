Азербайджан запретит въезд в страну проголосовавшим в ПАСЕ против делегации

Лиц, проголосовавших против азербайджанской делегации в ПАСЕ, не будут впускать в страну. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщили на сайте ведомства.

Он прокомментировал слова депутата парламента ФРГ Франка Шваба, который выступил с критикой азербайджанских властей. Гаджизаде напомнил, что имя немецкого политика неоднократно всплывало в ряде случаев коррупции и темных деловых связей. Он добавил, что Шваб «является предвзятым, лживым и двуличным» парламентарием.

Гаджизаде также осудил немецкого депутата за предвзятое отношение к успехам Азербайджана, который стал одной из ведущих стран по показателям политической стабильности.

Ранее азербайджанское руководство подало заявку на вступление в БРИКС. Глава государства подтвердил готовность страны укреплять сотрудничество с объединением. Российский лидер Владимир Путин поддержал стремление Азербайджана войти в состав организации.