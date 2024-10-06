Армения должна отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщили на сайте азербайджанского МИД.

Министерство выступило с таким заявлением после принятия итогового документа на саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). Азербайджан обвинил Армению в продвижении норм, направленных против территориальной целостности и суверенитета страны.

«Попытки Армении навязать международному сообществу свои фейковые нарративы провалились даже в формате, где Азербайджан не является членом», — заявили дипломаты.

Запад пытается склонить Армению к затягиванию переговоров с Азербайджаном, считает директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, западные страны хотят направить в регион военных «де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской».