Азербайджан обвинили в поставках загрязненной хлором нефти

Две компании обвинили Азербайджан в поставках нефти, загрязненной хлором. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Первой об этом заявили представители британской British Petroleum (BP Plc) — это предприятие является крупнейшим добытчиком «черного золота» в республике. Речь идет о нефти, поставляемой по проводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

В отдельной партии выявили органические хлориды, которые могли смешаться с сырьем. Такие примеси способны повредить НПЗ и оборудование.

О загрязнении также сообщила итальянская Eni SpA.

«Теперь нефть, уже поступающая в наши системы, будет перерабатываться без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности», — добавили в компании.

Ранее норвежская нефтяная компания Vaar Energi сообщила об открытии нового крупного месторождения нефти.