Новое крупное месторождение нефти и газа обнаружили в Норвежском море

Ведущая норвежская нефтяная компания Vaar Energi объявила о важном открытии нового месторождения нефти и природного газа в северной части Норвежского моря. Оцениваемые запасы месторождений колеблются от 25 до 40 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, написал Reuters .

Компания намерена провести тщательную оценку найденных ресурсов и рассмотреть возможность присоединения месторождения к существующему объекту разработки Fenja. Такое решение позволит быстрее интегрировать ресурс в общую инфраструктуру добычи, сообщил сайт oilcapital.ru.

Исполнительный директор DNO, владеющей 7,5% доли в проекте, подчеркнул, что совместные усилия Vaar Energi и DNO обеспечат ускоренный запуск эксплуатации нового месторождения, сократив временные рамки относительно общепринятых норвежских стандартов.

Распределение долей владения выглядит следующим образом: оператором проекта является Vaar Energi с долей 75%, в то время как оставшиеся 17,5% принадлежат компании Sval Energi.