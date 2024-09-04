Азербайджан обвинил Францию в предвзятости

МИД Азербайджана осудил внешнеполитическое ведомство Франции за призыв к французам воздержаться от поездок в страну. Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его слова привело РИА «Новости».
«Подобные необоснованные и предвзятые решения и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном», — заявил представитель МИД республики.
Гаджизаде отметил, что утверждения французского ведомства беспочвенны.