Азербайджан обвинил Францию в предвзятости

Азербайджан осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в страну

МИД Азербайджана осудил внешнеполитическое ведомство Франции за призыв к французам воздержаться от поездок в страну. Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его слова привело РИА «Новости» .

«Подобные необоснованные и предвзятые решения и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном», — заявил представитель МИД республики.

Гаджизаде отметил, что утверждения французского ведомства беспочвенны.

В конце августа Азербайджан запретит въезд в страну лицам, проголосовавшим в ПАСЕ против делегации республики.