Азербайджан обвинил Францию в предвзятости

Азербайджан осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в страну

Фото: РИА «Новости»

МИД Азербайджана осудил внешнеполитическое ведомство Франции за призыв к французам воздержаться от поездок в страну. Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его слова привело РИА «Новости».

«Подобные необоснованные и предвзятые решения и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном», — заявил представитель МИД республики.

Гаджизаде отметил, что утверждения французского ведомства беспочвенны.

В конце августа Азербайджан запретит въезд в страну лицам, проголосовавшим в ПАСЕ против делегации республики.

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Belkin Alexey/news.ru

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