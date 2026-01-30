Азербайджан не даст использовать свои землю и небо для ударов по Ирану

Азербайджан не даст использовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Об этом предупредил глава МИД страны Джейхун Байрамов в беседе с с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщил ТАСС .

Разговор сторон прошел 29 января. Байрамов также отметил, что позиция Баку носит принципиальный и неизменный характер.

Азербайджанская сторона последовательно выступает против шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации в Иране и вокруг Исламской Республики.

Также в МИД Азербайджана отметили, что министры обсудили и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.