Азербайджан нацелился на участие в операциях НАТО

Гасанов: Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях НАТО

Азербайджан изучает возможности участия военнослужащих в различных операциях, проводимых под эгидой НАТО и ООН. Об этом на брифинге заявил глава Минобороны республики Закир Гасанов.

По его словам, конфликты в различных регионах и турбулентные геополитические процессы демонстрируют возрастание роли миротворцев.

«Азербайджан как член ООН и мирового сообщества поддерживает инициативы по сохранению глобальной безопасности. Изучаются возможности участия армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО для сохранения международного мира», — привело словам министра азербайджанское издание Trend.

Министр напомнил, что с 1999 года в миротворческих операциях участвовали более трех тысяч азербайджанских военнослужащих.

В ноябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил привести вооруженные силы в соответствие стандартам Североатлантического альянса.