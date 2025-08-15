Азербайджан исключил версию умышленной атаки на самолет AZAL

Крушение самолета AZAL в Казахстане произошло не в результате умышленной атаки. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в эфире телеканала Fox News .

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — подчеркнул он.

Самолет Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау 25 декабря 2024 года. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Выжили только 29 человек.

В июле Алиев заявил, что Азербайджан обратится в международные судебные инстанции с иском против России.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что власти страны подготовят окончательный отчет об авиакатастрофе до конца 2025 года.