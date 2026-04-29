Axoft объявила об испытаниях мозгового импланта в Китае

Американская компания Axoft провела испытания мозгового импланта на пациенте в Шанхае. Это стало первым случаем, когда фирма из США сообщила о подобных экспериментах в Китае, сообщило агентство Bloomberg .

Глава компании Axoft сообщил, что в этом году они планируют провести больше исследований с участием пациентов в Китае. Также специалисты намерены организовать несколько клинических испытаний в этой стране, как говорится в статье.

Ранее в Китае одобрили применение мозгового импланта, который позволяет людям с тяжелым параличом частично вернуть контроль над движениями рук. Это первый в мире нейроинтерфейс, получивший разрешение на использование за пределами клинических исследований.