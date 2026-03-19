Будущее наступило. Китай впервые одобрил нейрочип для помощи парализованным

В Китае одобрили для применения вне испытаний нейрочип для помощи парализованным

В Китае разрешили использование мозгового импланта, который помогает людям с тяжелым параличом частично восстановить движения рук. Это первый в мире подобный нейроинтерфейс, допущенный к применению вне клинических испытаний. Детали сообщил сайт Nature .

Аппарат NEO разработала шанхайская компания Neuracle. Чип представляет собой устройство размером с небольшую монету. Он устанавливается в кость черепа, но, в отличие от разработок Илона Маска, не проникает глубоко в ткани мозга.

Это делает операцию менее травматичной и более безопасной для пациента.

Принцип работы прост: когда человек с травмой позвоночника или шеи просто представляет, что хочет сжать руку, чип улавливает электрический сигнал мозга. Затем программа переводит этот импульс в команду для специальной «робоперчатки», надетой на руку пациента.

В итоге люди, которые годами были неподвижны, снова могут самостоятельно держать стакан, пользоваться ложкой или управлять компьютером.

На данном этапе устройство одобрено для взрослых пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, которые остаются парализованными более года.

Испытания на группе из 32 добровольцев показали, что за девять месяцев регулярных тренировок пациенты не только научились уверенно брать предметы, но и частично восстановили собственные функции рук.

Проекту Neuralink американский регулятор разрешил клинические испытания в 2023 году. Чипы Маска вживляются в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук.