Австралийка попыталась продать человеческие пальцы ног, которые нашла в мусоре

Австралийка хотела продать на черном рынке пальцы мертвого мужчины, которые съели собаки. Об этом сообщила газета The Canberra Times .

Джоанна Кинман работала в приюте для животных. В феврале прошлого года в приют привезли двух собак, которые съели тело своего мертвого хозяина. Мужчина умер естественной смертью, а питомцы просто-напросто сильно проголодались.

Уже в приюте псов вырвало съеденными частями тела хозяина, среди которых оказались и два пальца ног. Узнав об этом, Кинман отыскала пальцы в мусоре и забрала их домой, где положила в банку с формалином.

Женщина рассказала своей дочери, что собирается продать свои находки в интернете за 400 долларов (приблизительно 21 тысяча рублей). Вскоре после этого к женщине нагрянула полиция, которой о намерениях женщины сообщил аноним.

Во время обыска в квартире Кинман правоохранители, помимо пальцев, обнаружили череп птицы, лапу морской свинки, коготь аллигатора и даже зубы ее детей. Полицейские выяснили, что женщина ранее уже продавала формалиновые препараты мертворожденных котенка и щенка.

В итоге женщину уволили из приюта для животных и теперь она ожидает приговора суда.

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