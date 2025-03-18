Австралийка попыталась продать человеческие пальцы ног, которые нашла в мусоре
Австралийка хотела продать на черном рынке пальцы мертвого мужчины, которые съели собаки. Об этом сообщила газета The Canberra Times.
Джоанна Кинман работала в приюте для животных. В феврале прошлого года в приют привезли двух собак, которые съели тело своего мертвого хозяина. Мужчина умер естественной смертью, а питомцы просто-напросто сильно проголодались.
Уже в приюте псов вырвало съеденными частями тела хозяина, среди которых оказались и два пальца ног. Узнав об этом, Кинман отыскала пальцы в мусоре и забрала их домой, где положила в банку с формалином.
Женщина рассказала своей дочери, что собирается продать свои находки в интернете за 400 долларов (приблизительно 21 тысяча рублей). Вскоре после этого к женщине нагрянула полиция, которой о намерениях женщины сообщил аноним.
Во время обыска в квартире Кинман правоохранители, помимо пальцев, обнаружили череп птицы, лапу морской свинки, коготь аллигатора и даже зубы ее детей. Полицейские выяснили, что женщина ранее уже продавала формалиновые препараты мертворожденных котенка и щенка.
В итоге женщину уволили из приюта для животных и теперь она ожидает приговора суда.
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