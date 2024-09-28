Автоцистерна с газом врезалась в блокпост на Украине

В субботу, 28 сентября, автоцистерна с газом врезалась в блокпост на границе Житомирской и Ровенской областей Украины. Об этом сообщило издание «Инсайдер UA» .

На сделанных сразу после аварии кадрах можно увидеть, что въехавший в блокпост грузовик получил серьезные повреждения. При этом сама цистерна с газом не разгерметизировалась. Причина аварии остается неизвестной, ее выясняют.

В результате ЧП погибли два полицейских, травмы получил военный. В данный момент пострадавший мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Водителя автоцистерны задержали, в момент аварии он был трезв.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что из-за произвола со стороны военкомов жители страны оказались все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям». По его мнению, властям нужно подумать о том, как поступать в случае попытки прорыва госграницы изнутри.