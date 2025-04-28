Автора романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы» застрелили в Германии

Немецкую писательницу Александру Фрелих, автора романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы», нашли мертвой в ее плавучем доме на берегу Эльбы. Гамбургская полиция начала расследование убийства, сообщила газета The Guardian .

По данным полиции, тело писательницы обнаружил ее сын. Предположительно, Фрелих умерла между полуночью и 05:30 утра.

«После оценки следов и улик следственные органы пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате насилия», — отметили журналисты.

Появились предположения, что оружие, из которого застрелили писательницу, могли выбросить в Эльбу, поэтому к месту ЧП прибыли водолазы. Следователи изучают возможных подозреваемых и выясняют, мог ли убийца быть знаком с Фрелих.

Ранее трехлетняя девочка случайно застрелила младшую сестру в США. О происшествии в полицию заявил 24-летний мужчина — отец девочек. Он рассказал, что оставил пистолет на камине в гостиной и пошел в другую комнату готовиться ко сну, дети нашли оружие и решили поиграть.