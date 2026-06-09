Автора песен Бритни Спирс Талайю Райли убили в Лондоне

Настоящее имя музыканта — Марк Орабийи, ему было 35 лет. Как автор песен он сотрудничал с Дуа Липой, Бритни Спирс, Элли Голдинг и другими именитыми исполнителями.

Музыканта обнаружили с ножевыми ранениями в районе Сильвертаун. Он скончался на месте происшествия. Во время конфликта пострадал еще один мужчина, его жизни ничего не угрожает. Полиция задержала троих подозреваемых, одного из них выпустили под залог, других отпустили без предъявления обвинения.

Ранее в Финском заливе обнаружили тело музыканта, клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна. Мужчина и его спутница пропали во время рыбалки.