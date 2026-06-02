Автора хита Gangnam Style могут посадить в тюрьму

Знаменитому исполнителю K-Pop из Южной Кореи Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан), который прославился хитом Gangnam Style, грозит тюрьма сроком до одного года за нарушение закона о психотропных веществах. Об этом заявило агентство Yonhap .

По данным журналистов, Psy подозревают в том, что с 2022 по 2025 год он направлял в одну из больниц Сеула своих помощников, в том числе менеджера. Сотрудники получали рецепты и покупали психотропные лекарства от бессонницы, тревоги и депрессии.

При этом сам певец врачебного осмотра не проходил. По законам Южной Кореи выписывать рецепт на такие препараты вправе только врач, который осмотрел пациента, а лекарства должен приобретать сам больной.

«Согласно медицинскому праву, за подобное нарушение можно получить приговор в виде лишения свободы сроком до года или денежный штраф в размере до 10 миллионов вон (около 448 800 рублей. — Прим. ред.)», — заявили журналисты.

Расследование против Psy началось прошлым летом, в конце мая этого года полиция передала дело в прокуратуру. Помимо самого артиста, в нарушении обвинили еще пять подозреваемых, в том числе доктора, который выписывал рецепт, и менеджера певца.