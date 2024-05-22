Букеровскую премию получила книга о социалистической Германии
Роман немецкой писательницы Дженни Эрпенбек «Кайрос» получил Букеровскую премию
Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман «Кайрос». Информация об этом появилась на официальном сайте организатора.
Победитель премии получит награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей). Согласно правилам, Эрпенбек должна поделиться этой суммой с переводчиком книги, немецким поэтом Михаэлем Хофманном.
Букеровская премия была основана в 1968 году и вручается с 1969 года. Раньше претендовать на нее могли только писатели из Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года критерии расширили, и теперь премию могут получить авторы любой национальности, при условии, что их роман был опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в тот же год.
Первым обладателем премии стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». Среди прочих номинантов и лауреатов были такие известные имена, как Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг и Маргарет Этвуд.