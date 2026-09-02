Автор книги «Богатый папа, бедный папа» задолжал более миллиарда долларов

Писатель и инвестор Роберт Кийосаки накопил гигантский долг в размере 1,2 миллиарда долларов из-за агрессивной скупки недвижимости. Об этом со ссылкой на комментарии самого автора и его окружения сообщило издание The New York Post .

Кийосаки 79 лет. Суммой своего долга он хвастает регулярно. По мнению инвестора, покупка доходных активов на заемные деньги — это главная стратегия состоятельных людей. При этом бизнесмен честно советует новичкам не применять его подход без четкой экономической модели.

Бывшая жена и бизнес-партнер инвестора Ким Кийосаки также уточнила, что речь идет о техническом долге. Эти обязательства завязаны на совместный портфель предпринимателей из 1500 квартир. Личный долг писателя составляет от 30 до 60 миллионов долларов при годовом доходе около трех миллионов.

Схема Кийосаки строится на постоянном рефинансировании. Он берет новые кредиты под залог подорожавших зданий, получает деньги без уплаты налогов и оформляет каждый объект на отдельную фирму. Если проект прогорит, убытки не затронут остальные активы, а всеми претензиями займутся адвокаты.

Мнения экспертов по поводу такой схемы разделились. Опрошенные The New York Post налоговые консультанты сочли метод стандартным для рынка коммерческой недвижимости. О рисках предупредили финансовые аналитики: кредитный рычаг работает только на растущем рынке, для обычного инвестора подобная стратегия закончится быстрым банкротством.

Роберта Кийосаки прославил бестселлер «Богатый папа, бедный папа». Книга вышла еще в 1997 году.

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