Автопробег в честь Дня Победы стартовал в Израиле

В пятницу в Израиле проходит масштабный автомотопробег, приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы. Колонна из десятков машин и мотоциклов стартует в Метуле на севере страны и финиширует в Эйлате на юге. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» , которому довелось проехать часть пути вместе с участниками.

Колонна машин и мотоциклов украшена флагами Победы, России и Израиля, георгиевскими лентами, фотографиями участников войны. Некоторые водители одеты в форму солдат Красной Армии.

«Прилагаем максимум усилий, чтобы наши дети и внуки помнили об этом подвиге. Каждый год к нам присоединяются новые ребята на машинах и мотоциклах», — рассказал соорганизатор пробега, глава мотоклуба «Небесные тихоходы» Вахтанг Цинцадзе.

Цинцадзе отметил, что в 2017 году Израиль официально признал 9 мая Днем Победы.

По случаю Дня Победы в Швеции пройдут акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти». Запланированы торжественный прием и концерт, посвященный этому великому празднику, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.