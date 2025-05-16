Автомобили украинских дипломатов выехали с территории дворца Долмабахче

Машины украинской делегации покинули территорию дворца Долмабахче в Стамбуле, где проходили переговоры с российской стороной. Об этом сообщил ТАСС .

По его информации, министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию, собирался провести перед отъездом пресс-подход, но среди журналистов образовалась толкучка. В результате большинство представителей СМИ не смогли расслышать речь дипломата.

Встреча российских и украинских представителей в Турции продлилась почти два часа. После нее помощник президента Владимир Мединский подтвердил, что государства продолжат вести переговоры.

Стороны детально разработают предложения по прекращению огня, а также обменяются военнопленными. Мединский подчеркнул, что Россия выражает готовность продолжать налаживать контакты с Украиной.