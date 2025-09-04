Автомобиль въехал в толпу людей с детьми в Берлине

Berlin ambulance police
Фото: Berlin ambulance police/www.globallookpress.com

В берлинском районе Веддинг автомобиль BMW наехал на группу людей, сообщил Bild. По данным издания, несколько человек получили травмы, в том числе дети.

Уточняется, что дети отделались легкими повреждениями, а одна из сопровождавших их женщин получила серьезные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, детям помощь оказали прямо на месте происшествия.

Водитель BMW не пострадал, его задержала и допрашивает полиция. На месте работают экстренные службы.

В августе в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Эвре на севере Франции погиб один человек и еще пятеро пострадали.  ЧП произошло после массовой стычки в винном баре в центре города.

